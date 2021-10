Bruls wil 1,5 meter terug en coronabewijs op werkvloer, FNV zeer bezorgd en horeca onthutst

column hanneke hendrix Ik sta even stil en ik snuif, en ineens ben ik er weer: Sintermer­te, ergens in de jaren 80

Ik loop naar buiten om iets uit de auto te pakken. Het is al donker, maar het is nog vroeg, een uur of zeven. Ineens sta ik stil. Kent u dat? Dat een geur je vaak veel sterker terugbrengt naar een tijd, dan een foto of een filmpje? Ik sta even stil en ik snuif, en ineens ben ik er weer: Sintermerte, ergens in de jaren 80 in Grubbenvorst.

