Bruls wil 1,5 meter terug en coronabewijs op werkvloer: ‘Meer belang bij robuuste maatregelen’

Hij zegt begrip te hebben voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten. Mensen die het uit principe niet doen, respecteert hij ook, zo stelt hij. Maar ‘een principe is alleen maar wat waard als het je ook wat kost’, zo zegt hij. Volgens hem weegt de volksgezondheid in zijn algemeenheid zwaarder dan wat mensen individueel willen.

Nog geen concrete maatregelen bekend

Maandag komt het Veiligheidsberaad weer bij elkaar. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio buigen zich dan over het maatregelenpakket waarmee het kabinet dinsdag naar buiten wil komen. Demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schuiven aan bij de vergadering. Over de concrete maatregelen die het kabinet wil (her)invoeren in de strijd tegen corona is nog niets officieel bekend. Het kabinet geeft dinsdag weer een (vervroegde) coronapersconferentie.