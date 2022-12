‘Buikpijn’ door tekort aan rechters: ‘We maken noodgedwongen keiharde keuzes’

Ik praat er liever niet over, maar dit is een bladzijde uit 2022 die ik niet kan overslaan

Een gedeelte van dit jaar hield ik mezelf op de been met kalmerings- en slaappillen, en alcohol. Het is niet iets waar ik graag over praat, maar wanneer ik terugblik op afgelopen jaar, is het een bladzijde die ik niet kan overslaan, hoe graag ik hem ook uit mijn geschiedenisboek zou willen scheuren.

