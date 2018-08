Buit wapenroof in Zutphen: 25 dienstpistolen en 450 kogels

jouw mening Wie studenten die een kamer zoeken uitbuit, moet voor de rechter komen

7:31 De krappe woningmarkt in Nederland is een mijnenveld voor buitenlandse studenten. Volgens de landelijke studentenvakbond worden ze door huurbazen uitgebuit met rare clausules en veel te hoge prijzen. En dat terwijl het aantal buitenlandse studenten in Nederland sinds 2013 is verdubbeld. Ingrijpen, is onze stelling.