Buitensluiten was niet de bedoeling van dit uitje: teksten met lading zijn levensgevaarlijk in appgroepen

Er volgden smileys met feestmutsen en ‘Goed plan!’ Alles koek en ei tot de laatste reactie: ‘Ik neem mijn eigen brood en koffie mee, ik heb geen QR-code’. Een van ons reageerde gelijk: ‘Dat is ongezellig! We nemen allemaal brood mee, halen koffie en lunchen buiten’.



Toen werd het stil op de app, maar vele gedachten trilden in de atmosfeer. Ik dacht geïrriteerd: we hebben elkaar twee jaar niet gezien en gaan nu een boterham knagen in het park? Maar buitensluiten was niet de bedoeling van dit uitje en teksten met lading zijn levensgevaarlijk in appgroepen. Na een tijdje piekeren typte ik: ‘Ik lunch in De Huiskamer op het station. Ik zie wel wie er is’.