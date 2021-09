Bulldozer rijdt tussen badgasten door op het strand. Rijkswaterstaat: ‘Dit is niet de bedoeling’

De vakantie is voorbij. Tijd voor Rijkswaterstaat om het strand weer op te hogen met nieuw zand. Wel jammer dat het net nu strandweer is. En dat de machines tussen de strandgasten door manoeuvreren.

Nou, dat laatste is dus niet de bedoeling, blijkt uit een reactie van Rijkswaterstaat. ,,De aannemer was gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de strandsuppletie tussen Dishoek en Vlissingen. We hebben met de aannemer afgesproken dat dit werk in de vroege ochtend of avond plaatsvindt of als er geen badgasten zijn”, legt woordvoerster Ilze Rokven uit.

Aannemer schort werk op

Toch reed woensdag een grote machine over het strand van Dishoek, terwijl daar overal zonaanbidders genoten van de voorlopig misschien wel laatste mooie warme dag. ,,Wij hebben de aannemer hierop aangesproken en gewezen op de gemaakte afspraken”, reageert Rokven. ,,De aannemer heeft hierop het werk tijdelijk opgeschort en zal het werk weer oppakken zoals met Rijkswaterstaat is afgesproken.” Tijdens het opspuiten van het strand wordt het werkvak afgezet en is dat verboden terrein, voegt zij daaraan toe.

Dat dit jaar gewerkt zou gaan worden aan de Walcherse stranden, is begin dit jaar al aangekondigd. Eerst het stuk tussen Westkapelle en Zoutelande, daarna het stuk tussen Valkenisse en Vlissingen - zo was de planning. De hoop was dat alles voor de zomervakantie af zou zijn, maar dat is niet gelukt.

Daarom is het werk begin deze maand hervat. ,,Tijdens het hoogseizoen werken we niet op de stranden”, zegt Rokven. ,,Het hoogseizoen is voor ons de maanden juli en augustus, tijdens de schoolvakanties. Daarbij houden we 1 september aan.”

Volledig scherm Machines voor de zandsuppletie staan stil op het strand van Dishoek staan tussen de strandgasten. Het werk is door de aannemer opgeschort omdat de afspraak met Rijkswaterstaat was dat er alleen gewerkt zou worden in de vroege ochtend of avond en als er geen standgrasten zijn. © Dirk-Jan Gjeltema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.