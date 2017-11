Buma: Het is tijd voor surveillance op internet

Buma duikt opnieuw in zijn papieren en haalt een pagina uit de Frankfurter Allgemeine tevoorschijn. Hele en halve alinea’s zijn onderstreept.



,,Hier! Nog zo’n voorbeeld! Het is 2015, Berlijn. Een Russisch-Duits meisje is zoek. Op internet circuleert een verhaal waarin met een beschuldigende vinger naar een asielzoeker wordt gewezen. Dat wordt opgepikt: Russen demonstreren voor Duitse regeringsgebouwen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, gooit olie op het vuur en zegt in een interview dat Duitsland te weinig doet om Russen te beschermen. Maar later blijkt dat het meisje gewoon bij een vriendin sliep. En dat het internetverhaal uit Rusland kwam. Zo kun je zien hoe gevaarlijk dit kan zijn. De Russen stoken zelf een vuurtje op.”



Vindt u onwaarheden onze grootste bedreiging?

,,De dreiging is breder. Het gaat ook om hacken. In 2013 wist een aantal Iraniërs online in te breken in een dammetje vlakbij New York. Ze slaagden erin van een afstand de schuiven open te zetten. Nu was dat dammetje niet in gebruik en is er geen overstroming geweest, het was geen groot nieuws, maar het laat wel zien waartoe Iran in staat is. Onlangs was er een hack in de Rotterdamse haven. Een grote containeroverslag lag dagen stil. En we hebben geen idee wie er achter zat. Stel dat dat met onze stormvloedkering gebeurt. Daar moeten we ons tegen wapenen. Het risico op ontwrichting is te groot. Voor onze economie en onze veiligheid.”



Hoe dan?

,,We moeten af van het idee de digitale wereld als privédomein te zien, waar de privacywetgeving regeert. Wie het internet op gaat, betreedt de publieke ruimte, ook al zit je thuis op je zolderkamer. Op straat geldt een id-plicht, er hangen camera’s. Op internet is geen enkele bescherming. Mensen kunnen onder alias elkaar de huid volschelden, zonder dat iemand weet wie er achter zit.”