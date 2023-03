Buren dood in huis gevonden • Van der Plas verwacht nieuwe verkiezingen • Afperser Van Duin opgepakt

VOETBALTALENT DEELT HARTVERSCHEUREND NIEUWS | De Bredase jeugdvoetballer Mik Akkermans heeft maandag verdrietig nieuws gedeeld. Het talent uit de jeugdopleiding van Feyenoord (14) heeft teelbalkanker, zo laat hij weten via een bericht op zijn Instagramaccount.

BEVRIENDE BUREN DOOD GEVONDEN | De man en vrouw hadden een relatie, woonden apart, en waren weken niet meer gezien. Tot ze samen gevonden werden: overleden. Verschillende omwonenden uit hun buurt in Den Haag vertellen: ‘Zag ze daarvoor geregeld samen een biertje drinken bij de voordeur.’

INDRUKWEKKEND AFSCHEID VAN GEZIN DAT VERONGELUKTE OP A59 | Onder grote belangstelling is maandag afscheid genomen van Rens (46), Michelle (46), Laurens (13) en Sophie (10) van den Elshout. Het gezin uit Raamsdonksveer kwam om het leven op 10 maart bij een ernstig ongeval op de A59.

VADER EN MOEDER MAAKTE DOCHTERTJE BEWUST ZIEK, VINDT ARTS | Een vertrouwensarts van Veilig Thuis in Nijmegen is volgens het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet de fout in gegaan door vol te houden dat ouders hun ernstig zieke dochtertje moedwillig ziek hebben gemaakt. De ouders waren naar het tuchtcollege gestapt.

KOPER VAN RIANTE WONING VAN 6 TON TREKT ZICH TERUG, MAAR MOET HOGE BOETE BETALEN | Een riant vrijstaand huis op een mooi plekje in Almelo; voor 6 ton. Een ondernemer wilde het graag hebben voor deze prijs. Maar hij kon de financiering niet rond krijgen en zag alsnog af van de koop. En hij moet tóch dokken, bepaalt de rechter, want hij krijgt een flinke boete.

REDEN DAT TANK MET Z BEKLAD IS | Een Russische oorlogstank stond pas twee dagen bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek toen er al een Z op werd gekalkt. Waarom wordt dat symbool hier gebruikt? En hoe kan het dat die ene letter zulke hevige emoties losmaakt bij Oekraïners? Dit is wat je moet weten over de Z-bekladding.

KOZIJNBOUWER UIT #BOOS ZIT VAST | De 35-jarige kozijnbouwer Paul P. uit Bemmel, die vorig jaar uitgebreid aan bod kwam in het populaire YouTube-programma #BOOS van Tim Hofman, zit al ruim twee maanden in voorarrest op verdenking van oplichting.Ook is in een bedrijfspand van P. in Aalten een hennepkwekerij aangetroffen.

MASSACLAIM TEGEN TARIEVEN ENERGIEBEDRIJVEN | Claimbedrijf Gobaxter wil een massaclaim beginnen tegen energiebedrijven die vorig jaar hun variabele tarieven verhoogden. Volgens Gobaxter hebben 4,7 miljoen huishoudens samen bijna2 miljard euro te veel betaald voor hun gas en elektriciteit.

VAN DER PLAS VERWACHT NIEUWE VERKIEZINGEN | BBB-voorvrouw Caroline van der Plas denkt niet dat het kabinet het einde van het jaar haalt. Bij regeringspartijen VVD en CDA bespeurt zij wel enige bereidheid om met haar mee te bewegen in het stikstofdossier, maar ze verwacht dat D66 ‘de poot stijf houdt’.

VERDACHTE AANGEHOUDEN IN ZAAK ANDRÉ VAN DUIN | De politie heeft onlangs een verdachte aangehouden van afdreiging, een juridische term voor chantage, van André van Duin. Dat melden zijn advocaten, Geert-Jan en Carry Knoops, in een persbericht. De verdachte is inmiddels ook verhoord en heeft spijt betuigd voor zijn handelen.

GEEN TREINEN TUSSEN BOXTEL EN DEN BOSCH | Tussen Den Bosch en Boxtel rijden er tot en met volgende week maandag geen treinen. Dat meldt de NS even na 13.00 uur. De storing komt door een defect spoor, omdat dassen onder het spoor gegraven hebben. Treinen kunnen daardoor niet doorrijden.

