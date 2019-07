Buren hebben plots bebouwing van 3.10 meter hoog in de tuin staan, maar protesteren kan niet

3.10 Meter. De houten wand waar tegen de familie De Haas uit Apeldoorn sinds vorige week in de achtertuin tegenaan kijkt is 3.10 meter hoog en 7 meter breed. Het is de buitenkant van een woon-unit die bij de buren in de achtertuin is geplaatst. ,,Ik kan wel janken’’, zegt Trudy de Haas. ,,We voelen ons opgesloten en het is stuk donkerder in huis.’’