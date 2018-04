Buren schrikken van arrestatie terreurverdachten: 'Ik ken ze al vanaf dat ze baby waren'

In de Spuilaan, een straat met enkele honderden adressen, weten veel mensen pas 's middags wat er aan de hand is. Na een dagje werken komen ze thuis en lezen op internet met grote ogen wat er in de wijk heeft plaatsgevonden. ,,Hè bah, ik ken die jongens vanaf dat ze nog een baby waren, ik heb ze hier zien opgroeien", reageert een vrouw. ,,Ik stond onder de douche toen de inval plaatsvond. Vanuit het doucheraampje zag ik ze met grote lichten op het huis schijnen. Er werd 'politie' geroepen. Ineens was het heel druk in de straat. Ik ken de familie niet goed. Ze leefden hun eigen leven, hadden met weinig mensen contact."



Een omwonende hoorde rond 5.00 uur een harde klap. ,,We zagen toen politie op de schutting zitten. Ik zag dat een persoon meegenomen wordt, maar ook dat enkele auto's in beslag werden genomen."



Volgens hem is er over de familie weinig verkeerds te melden. ,,Het zijn hartstikke aardige jongens. Met de familie zijn er geen problemen. Als je vraagt om te helpen, komen ze helpen. Verder zeiden we niet meer dan 'hoi' en 'goedendag' tegen elkaar."



Toch is hij niet helemaal verbaasd. ,,Ik sta in deze buurt nergens van te kijken, als je ziet wat hier allemaal woont... Maar ik denk eerder aan drugscriminaliteit dan aan dit."