Burgemeester ‘diep geraakt’ door dodelijke brand in Delden

Door de brand, die rond 01.00 uur in de nacht uitbrak in Stadshagen, moesten zo'n veertig andere bewoners worden geëvacueerd uit het complex en worden opgevangen in het nabijgelegen verpleeghuis, in een hotel of bij familie. Volgens de gemeente zijn door het snelle handelen van de hulpdiensten meer dodelijke slachtoffers voorkomen.



Er zijn zo'n tien ambulances aanwezig geweest in Delden, naast de brandweer en een traumahelikopter. „De hulpdiensten waren vannacht in groten getale aanwezig en hebben alles gedaan wat in hun macht lag. Daarvoor wil ik hen bedanken”, zegt burgemeester Ellen Nauta over die massale inzet.