Burgemeester Heerlen neemt ontslag na uitlekken sollicitatie buurgemeente Kerkrade

Het ontslag van Krewinkel volgt na een dag vol commotie in Heerlen, waar tot vandaag SP-voorman Emile Roemer uit Sambeek als waarnemend burgemeester werkte. Juist vandaag kondigde Krewinkel in eerste instantie aan weer aan de slag te gaan als burgemeester van Heerlen, nadat hij in februari 2018 zijn werkzaamheden neerlegde omdat er bij zijn zoontje leukemie werd geconstateerd. Emile Roemer werd vanaf die tijd als waarnemer benoemd, net als de gemeenteraad van Heerlen was hij in afwachting van welk besluit Krewinkel zou nemen over zijn terugkeer.



Deze donderdag maakte Krewinkel bekend per 1 april weer aan de slag te gaan als burgemeester van Heerlen. Tegelijkertijd berichtte De Limburger dat Krewinkel gesolliciteerd had als burgemeester van het naburige Kerkrade en hij door de vertrouwenscommissie van die raad op de tweede plek was gezet. Dat werd weliswaar achter gesloten deuren aan de raad verteld, maar dit was ook in de aangrenzende ruimte te horen. Gouverneur Theo Bovens heeft de gemeente Kerkrade om opheldering gevraagd hoe de kandidatuur van Krewinkel naar buiten kon komen.



‘Het beeld dat is ontstaan dat ik stiekem solliciteerde is voor mij onverteerbaar. Een sollicitatieprocedure is geheim en dat maakte het voor mij onmogelijk om de situatie te bespreken. Deze beperking geldt overigens voor alle kandidaten bij elke burgemeestersvacature in dit land. Hoe had ik het anders kunnen doen?, laat hij weten in een mail aan het college die hij ook op Facebook heeft gezet.



Limburgs commissaris van de Koning Theo Bovens maakte donderdag bekend dat Roemers waarnemerschap ten einde was gekomen. Volgens hem had Roemer het burgemeestersambt van Heerlen het afgelopen jaar uitstekend waargenomen.