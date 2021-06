Burgemeester liet Achilles-crisis onnodig oplopen: ‘De club heeft zichzelf in de voet geschoten’

Dat blijkt uit documenten die in het bezit zijn van De Gelderlander en gesprekken met betrokkenen. Hoe kon het zo misgaan tussen de familie Derks, die decennia ziel en zaligheid in voetbalclub Achilles ’29 in Groesbeek stopte, en een groep opstandige leden? En welke rol speelde het gemeentebestuur daarin?

Burgemeester Slinkman hield in 2019 wekenlang vol dat onduidelijk was of leden van Achilles nog op sportpark De Heikant mochten komen. Het bestuur van de voetbalclub en de grondeigenaar, de familie Derks, voerden hierover een hevige strijd die zelfs escaleerde met bedreigingen. De ruzie, ontstaan na degradatie van de club uit de eerste divisie in 2017, liep zo hoog op dat mensen van Achilles op een avond met slijptollen een toegangspoort openmaakten. Daarbij zou een van de familieleden zijn aangereden door een auto.

Volgens Slinkman moest de familie Derks maar naar de rechter stappen om clubleden te kunnen weigeren. Ten onrechte, blijkt uit documenten in bezit van De Gelderlander. De familie Derks, sinds de oprichting nauw betrokken bij Achilles, stond in haar recht de voetbalclub niet meer toe te laten op het sportpark.

Quote De burgemees­ter had uit moeten gaan van de situatie zoals die staat in het faillisse­ments­rap­port, de brief van de curator en het advies van de huisadvo­caat. Het is opmerke­lijk dat hij bleef hameren op een rechtszaak.” Hansko Broeksteeg, hoofddocent staatsrecht

De burgemeester was van deze situatie op de hoogte, zo blijkt uit een mail van de advocaat van de gemeente. Ook de curator, betrokken bij de afhandeling van een failliete stichting van Achilles, heeft het gemeentebestuur erop gewezen dat de familie Derks de club mag verbieden op De Heikant te komen.

Hansko Broeksteeg, hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft de zaak op verzoek van deze krant bekeken. Hij reageert kritisch. ,,De burgemeester had uit moeten gaan van de situatie zoals die staat in het faillissementsrapport, de brief van de curator en het advies van de huisadvocaat. Het is opmerkelijk dat hij bleef hameren op een rechtszaak”, aldus Broeksteeg, auteur van het gezaghebbende handboek Gemeenterecht.

Huisvredebreuk en vernielingen

De burgemeester en de officier van justitie van het OM besloten dat de politie alleen zou optreden als de openbare orde en veiligheid in het geding was, niet om een van de partijen bij te staan. Mensen van Achilles werden daarom tientallen keren niet geweerd van het sportcomplex.

Slinkman deelde de brief van de curator en de mail van de huisadvocaat niet met de gemeenteraad. In een kort geding later bepaalde de rechter dat de voetballers niet meer op het sportpark mochten komen.

Het OM is verantwoordelijk voor de aanpak van zaken als huisvredebreuk en vernielingen, niet de burgemeester. ,,Maar in zijn rol als burgervader en bemiddelaar mag je ervan uitgaan dat de burgemeester de brief van de curator en de visie van de huisadvocaat heeft gedeeld met het OM”, zegt Broeksteeg. ,,Het gaat immers om belangrijke informatie.”

Waarom dan toch niet is opgetreden tegen illegale bezoeken van de voetballers aan het sportterrein, is onduidelijk. Slinkman wil hierover geen vragen beantwoorden, omdat de familie Derks hierover mogelijk een rechtszaak aanspant tegen het gemeentebestuur. Het OM kan op korte termijn geen uitleg over geven.