Burgemeester worden? In Gelderland is de kans groter dan ooit, vooral als je jong en vrouw bent

‘Je geslacht, leeftijd, geaardheid of eventuele lichamelijke beperking telt niet. Wat wel telt zijn je kwaliteiten en vaardigheden.’ Het zijn zinnen uit een advertentie die de komende weken wordt verspreid in Gelderland. Voor het eerst gaat de provincie op deze manier op zoek naar kandidaten voor burgemeestersposten.



Het komende jaar komen er in 8 van de 51 Gelderse gemeenten burgemeestersposten vrij. Het gaat om Druten, Wijchen, Buren, Scherpenzeel, Barneveld, Ermelo, Nunspeet en Heerde.



Nu is 70 procent van alle Gelderse burgemeesters man, 60 procent is ouder dan 55 jaar. 90 procent van de burgemeesters was bovendien hiervoor ook al actief in de politiek. Kandidaten van allochtone afkomst of met een handicap komen nauwelijks aan een baan als burgemeester.