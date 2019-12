Burgemeesters Arnhem en Nijmegen zijn blij met lachgasverbod, maar hopen op geld uit Den Haag voor handhaving

,,Het is goed dat het snel gegroeide probleem van lachgas nu wordt gezien”, reageert de Arnhemse burgemeester op het plan van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, om de verkoop en handel van lachgas als drugsmiddel te verbieden. ,,Wel is dit een pleister op de wonden die het grote structurele drugsprobleem van Nederland veroorzaken. Mijn zorg bij lachgas is het grote gevaar voor de gezondheid van onze kinderen.”

Lokaal verbod

Arnhem heeft vorige maand als eerste gemeente in Nederland al een lokaal verbod ingevoerd op de verkoop van lachgas in de horeca. Eerder werd de verkoop op straat al aan banden gelegd. Marcouch is daar blij mee, want de noodzakelijke wetswijziging voor een landelijk verbod kan nog maanden duren. ,,Terwijl het probleem nu al levensgroot voor onze voeten ligt.”