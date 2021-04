Burgemeesters moeten gewoon het coronabeleid van het kabinet volgen

Dierenaar die kennis tijdens ritueel in het bos aanviel met mes zat in een psychose

17:39 ARNHEM – Een 33-jarige man uit Dieren die afgelopen augustus op een vroege maandagochtend in het bos in De Steeg een kennis met een mes aanviel, had een psychose. Mogelijk was die opgewekt door het gebruik van de drug lsd. Deskundigen hebben hem verminderd toerekeningsvatbaar verklaard en adviseren tbs met voorwaarden.