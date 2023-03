Burgemeesters moeten juist makkelijker drugswoningen kunnen sluiten

Oorlog Oekraïne LIVE | Britse inlichtin­gen­dien­sten: ‘Russische soldaten vechten door tekort aan munitie met spades’

Door knelpunten in de levering van munitie moeten Russische troepen in toenemende mate man-tot-mangevechten leveren in Oekraïne. Daarbij gebruiken ze waarschijnlijk kleine spades van het type MPL-50, meldt het Britse ministerie van Defensie zondag in haar dagelijkse update over de oorlogssituatie op basis van informatie van Britse inlichtingendiensten. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.