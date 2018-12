Burgemeesters moeten ophouden met de heksenjacht op horecaondernemers

Jouw meningDe rechter heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls teruggefloten. Vier horecazaken in de Waalstad mogen per direct weer open. Bruls had ze laten sluiten vanwege vermeend slecht leefgedrag van de eigenaar, maar de rechtbank denkt daar anders over. Ook in andere steden, zoals Arnhem en ook Doesburg werden al eerder cafés gesloten vanwege het leefgedrag van de eigenaren.