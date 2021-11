Burgemeesters tevreden met eerste stapavond tot 20.00 uur, zaak in Doetinchem overtreedt regels

Burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem zag dat ondernemers en bezoekers in zijn stad zich grotendeels goed aan de nieuwe maatregelen hebben gehouden. ,,In één gelegenheid is dat helaas niet het geval geweest. We wachten even de bestuurlijke rapportage van de politie af om te kijken of en welke bestuurs- en/of strafrechtelijke maatregelen we gaan treffen.’’



In de binnenstad van Doetinchem zijn gisteravond wel twee groepen jongeren met elkaar slaags geraakt. De politie heeft de rust hersteld; aanhoudingen zijn niet verricht.