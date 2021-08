Burgemeesters zien geen probleem met supporters in stadions: ‘Bij hard optreden veroorzaak je wellicht grotere problemen’



De burgemeesters zijn eigenlijk best tevreden over hoe de supporters zich gedragen in de voetbalstadions. Dinsdag overleggen ze hierover met minister Hugo de Jonge, die deze maandag desondanks verdere maatregelen aankondigde.