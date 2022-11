Buschauffeur Betuwe Express zag file te laat en klapte op vrachtwagen in België: ‘Maar niet afgeleid door telefoon’

Gevechten zullen tijdens winter nog toenemen, maar Poetin begaat ‘ernstige vergissing’ volgens analisten

,,De gevechten zullen eerder intensiever worden dan dat ze zullen afnemen wanneer de temperaturen een stevige duik nemen in Oekraïne”, menen analisten van het gerenommeerde ‘Institute for the Study of War’ (ISW). Vladimir Poetin blijft zijn generaals onder deze omstandigheden immers opzwepen, maar dat is een ‘ernstige vergissing vanuit militair oogpunt’.

13:27