Buschauffeurs gegijzeld door gewapende en gemaskerde overvallers: daders wilden camerabeelden

Oorlog Oekraïne LIVE | UNHCR: Sinds begin van oorlog verlieten ruim 10 miljoen Oekraïners hun land

Ruim 10 miljoen mensen hebben Oekraïne verlaten sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In België is voor 50,5 miljard euro aan fondsen bevroren die toebehoren aan Russische mensen, bedrijven en andere rechtspersonen die financiële sancties opgelegd kregen. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

12:48