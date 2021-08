Busje van ontvoerders in Gouda gevonden, politie bezorgd over lot ontvoerde man (56)

Het onderzoek naar de ontvoering van de 56-jarige Hoofddorper, die nog niet is gevonden, is in volle gang. Uit dat onderzoek zou tot nu toe niet gebleken zijn dat de ontvoerde man een crimineel is.

Zondagavond was nog een flink aantal agenten - ook van speciale eenheden - op de been in de Goudse Nijverheidsstraat. Daar werden onder meer garageboxen doorzocht. Een politiewoordvoerster bevestigde zondagavond dat het rode busje waarmee de man donderdag is ontvoerd in Gouda is gevonden. ,,Maar de ontvoerde hebben we niet aangetroffen en ik kan niet zeggen of we een vermoeden hebben van zijn verblijfplaats. We maken ons ernstig zorgen over het lot van deze man.”