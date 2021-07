Bussen blijven leeg na corona, mes in tal van lijnen: ‘Dit jaagt mensen naar ander vervoer’

Zo stoppen in 2022 in Gelderland de nachtbussen tussen Arnhem en Nijmegen en rijden straks minder bussen in het uur tussen Ede en Wageningen. Tussen Nijmegen en Uden én Nijmegen en Venlo verdwijnen enkele spitsritten. Verder lijkt corona de nekslag voor de bus tussen Cuijk en Gennep (lijn 92). Over de precieze plannen voor de Achterhoek en Rivierenland zegt vervoerder Arriva nog geen uitleg te kunnen geven.



Alles bij elkaar houdt Gelderland voor komend jaar rekening met 7 tot 13 procent minder diensten door corona, zegt een woordvoerder van de provincie. Om de tekorten op te vangen die ontstaan nu er veel minder reizigers zijn, vergoedt het Rijk nu nog tot maximaal 95 procent van de kosten. Dat doet het in ieder geval tot september volgend jaar.



Voorwaarde voor de overheidssteun is wel dat vervoersbedrijven en provincies zelf kijken waar bussen efficiënter ingezet kunnen worden. ,,Wat we eerder al hebben gezegd, is dat het onvermijdelijk is dat je gaat krimpen waar geen vraag is”, stelt de provinciewoordvoerder. ,,Niemand is erbij gebaat lege bussen te laten rijden.” Dat kost veel gemeenschapsgeld en is niet milieuvriendelijk, schetst de woordvoerder.