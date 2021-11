Buurmannen redden Achterhoekse caravaneigenaar na explosie: ‘Ze hadden kunnen verongelukken’

EIBERGEN - Het lijkt in niets meer op de stacaravan die het ooit was. Van de caravan die woensdagavond ontplofte op camping De Goede Hoop in Eibergen is vrijwel niets meer over. Dat de eigenaar levend uit de caravan is gehaald, mag een wonder heten. „Het had veel gekker kunnen afgelopen.”