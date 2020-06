Buurt geschokt na gewelddadige confrontatie in Hengelo: ‘Wapens werden in tuintjes gedumpt’

Over wat er nou precies is gebeurd heeft iedereen een ander verhaal, maar duidelijk lijkt wel dat de politie vrijdagavond een grote geweldsuitbarsting heeft voorkomen in de Hengelose wijk Groot Driene. Rond het winkelcentrum aan de Willem de Merodestraat stonden aan het begin van de avond twee groepen jongeren tegenover elkaar, en grootschalige politieoptreden was nodig om ze uit elkaar te drijven.