Buurtbewoners hevig geschrokken: twee doden gevonden in nieuwbouwwoning in Made

Bruls: ‘Wonder dat er niet meerdere slachtof­fers bij explosie zijn gevallen’

15:54 NIJMEGEN - Nijmegen is als bij een wonder aan een grotere ramp ontsnapt. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls over de explosie afgelopen woensdag in Lindenholt waarbij één persoon gewond raakte. Over de exacte toedracht is nog niets bekend.