Buurtbussen zijn belangrijk voor de dorpen en moeten blijven bestaan

video Afvalcontainer in 's-Heerenberg is 'McDonald's voor ratten'

7:49 'S-HEERENBERG - Bewoners van de Don Rualaan in 's-Heerenberg hebben al bijna een jaar lang last van ratten in hun straat. De dieren houden zich overdag schuil in de grond onder de struiken en komen tegen de avond naar buiten. De bewoners zien dagelijks dat de ratten dan afval uit de container trekken en ermee wegrennen.