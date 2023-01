Carlos en Erica kregen net voor kerst te horen dat hun huis wordt gesloopt • Wéér zandzakken voor de deur

UW HUIS WORDT GESLOOPT | Ze hebben niet bepaald fijne feestdagen achter de rug, de tientallen bewoners van 26 huizen in de Ringersstraat en Vloetsestraat in Mill. Vlak voor kerst kregen ze van woningcorporatie Mooiland te horen dat hun huizen gesloopt worden. Sommigen wonen er al van kleins af aan. Maar er is toch woningnood?

DORPJE LOOPT LEEG | Cadzand loopt leeg. Afgelopen jaar lieten 48 inwoners het West-Zeeuws-Vlaamse kustdorp achter zich. Bewoners kijken er nauwelijks van op. ,,Zelfs oer-Cadzandenaren denken: ‘wat zit ik hier nog te doen?’”

DOOD MARIA SLAAT IN ALS EEN BOM | De gewelddadige dood van Maria (43) is bij hulpverleners ingeslagen als een bom. Een maand voor het drama hielpen ze de Rotterdamse, die groot gevaar liep en uiteindelijk op tweede kerstdag in het bijzijn van haar kinderen werd gedood, nog aan een schuiladres. ,,Je voelt je onmachtig.”

Volledig scherm Wijkagent Frans Geerdink overleed plotseling. © Gelderlander DOETINCHEMSE WIJKAGENT PLOTS OVERLEDEN | Wijkagent Frans Geerdink is 2 januari plotseling op 65-jarige leeftijd overleden. De geboren Lichtenvoordenaar werkte ruim veertig jaar voor de politie. Geerdink, die woonde in Doetinchem, stond bekend als een politieagent die makkelijk benaderbaar was. Voor mensen die hij tijdens het werk op straat trof in allerlei situaties maar ook voor de media. Het leek wel of Geerdink iedereen kende.

BIZAR TOEVAL | Het Married at first sight-koppel Nicole en Martijn blijkt dezelfde vriendengroep te delen, zo zagen 924.000 mensen gisteravond in de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van de RTL 4-show. ‘Ik dacht toen ik de zaal binnenkwam: ze hebben jouw vrienden bij die van mij gezet.’

WEER ZANDZAKKEN VOOR DE DEUR | De bewoners van een aantal huizen aan de Brinkstraat in Lienden zijn de wanhoop nabij. Er wordt weer regen verwacht en dat betekent opnieuw kans op overstromingen. Tot in huis aan toe, ondanks de zandzakken die de gemeente er heeft neergelegd. ,,Voor wateroverlast ben ik nu uit de verzekering gegooid. Als het weer gebeurt stuur ik de rekening rechtstreeks door naar de gemeente.”

PAKKETBEZORGER PAKT VLIEGTUIG | Een bijzonder alarm gisteravond op Schiphol, nadat voor de ingang van vertrekhal 3 een bestelbus met draaiende motor bleef staan. Van de bestuurder was geen spoor te bekennen. Na enig onderzoek kwamen verbaasde leden van de Marechaussee erachter dat de bezorger simpelweg het vliegtuig had gepakt.,,Hij is door alle controles gekomen, daaruit kwamen geen bijzonderheden”, aldus de woordvoerder.

BANEN WEG BIJ SHIMANO | 36 medewerkers van Shimano uit Nunspeet zijn hun baan kwijt. De fabrikant van fietsonderdelen vertrekt definitief van de Veluwe door uitbesteding van het magazijn. ,,Het sloeg in als een bom, maar we groeien hier uit ons jasje”, zegt woordvoerder Kim Edwards.

GEEN HELP OP E-BIKE | De elektrische fiets gaat even hard als een snorfiets, soms zelfs harder. Maar van een helmplicht is geen sprake en die lijkt er ook niet te komen. Daarentegen zijn gebruikers van een snorfiets sinds 1 januari wél verplicht een helm te dragen. Vanwaar dat onderscheid?

