Carnaval, een prachtige traditie? ‘In een polonaise met iemand, die ondertussen op TikTok zit? Nee, dankjewel’

Kruip met carnaval eens uit je schulp

De stelling van deze week onderschrijf ik volledig. Al in mijn prille jeugd was ik sectoraal prins carnaval in Didam met een thema dat ook bedoeld was als een eerbetoon aan mijn vader, namelijk ‘wij trekken van leer’. Mijn vader was in die tijd de enige zadelmaker in dat dorp.

Jaren later werkzaam in verschillende Brabantse gemeenten kon ik genieten van de optochten, de pronkzittingen en andere carnavalachtige activiteiten. Ik vond het heerlijk mijn ambtsketen af te leggen, in Berghem de verlichte optocht te aanschouwen en in Hilvarenbeek de pezerik te kussen. Ik laat aan u als lezer over de betekenis van dat woord te achterhalen. Carnaval is het feest dat zonder rang of stand dient te worden gevierd. Je hoofd leeg maken. Eens niet praten over MeToo of het wokesyndroom maar je geest de ruimte bieden om zonder beperkingen deze heerlijke traditie te ondergaan en te omarmen.