Carnaval in Gelderland: heeft dat nog wel toekomst?

En dat was maar goed ook, zei Geert van Gessel, voorzitter van de Arnhemse carnavalsvereniging de On-Ganse lachend, want het is nog niet de elfde van de elfde geweest. Vóór 11 november, een voor carnavalisten heilige datum, is het helemaal niet de bedoeling de carnavalsgroet te brengen.



Het was de aftrap van een bijeenkomst in het Gelderse provinciehuis, georganiseerd door de On-Ganse. Centraal stond het thema ‘de maatschappelijke effecten van carnaval in Gelderland’. Want dat die er zijn, staat volgens Van Gessel als een paal boven water.



,,Het is de saamhorigheid van de mensen. Elk jaar brengen wij zo veel vrijwilligers op de been om dingen te organiseren voor anderen in de samenleving. Dát is voor mij het maatschappelijke effect van carnaval.”