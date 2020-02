Carnavalsoptochten in de regio gaan door, hoge wagens in enkele plaatsen verboden

UPDATEMALDEN / DOETINCHEM De carnavalsoptochten in deze regio gaan zaterdagmiddag bijna allemaal door. De stevige wind en regen die voorspeld zijn, zijn voor de organisatoren geen reden om een streep door de optochten te zetten. Ze denken dat dat met wat extra maatregelen verantwoord is. Hoge wagens zijn in Puiflijk en in Malden verboden .

De optocht van de Blauwlappen in Culemborg is vooralsnog de enige die niet doorgaat. Het besluit om de tocht af te gelasten is genomen na advies van de KNMI en in samenspraak met de gemeente.

In Doetinchem werd vanochtend vroeg al besloten dat de optocht doorgaat. Wel zijn er extra controles op loszittende delen. De Doetinchemse optocht is de grootste in de regio, met 100 startnummers, waaronder 40 wagens en 40 groepen.

In Malden viel vanochtend ook een positief besluit, maar wel met een voorwaarde: de hoge wagens worden aan banden te leggen. Verenigingen met zo’n hoge wagen mogen wel meedoen, maar moeten die delen die boven de huizen uit toornen, naar beneden laten. Verder zijn ook bewegende delen taboe. De vrees is dat de harde wind anders te veel vat krijgt op de wagens.

Ook de optochten in Maasbommel en Renkum gaan door. In Renkum betreft het wel een kleinere editie, met wagens van beperkte omvang. ‘Niet te vergelijken met Eindhoven’, zegt organisatie.

Geen partytenten

De kleinere carnavalsoptochten, deze zaterdag in Weurt, Puiflijk en Batenburg gaan ook allemaal gewoon door. Dat geldt ook voor de avondoptocht in Alphen. In Puiflijk is net als in Malden besloten om hoge wagens niet te laten meedoen .

De carnavalsvereniging van Alphen heeft omwonenden van het traject gevraagd geen partytenten te plaatsen. Die zouden makkelijk ten prooi kunnen vallen aan windstoten.