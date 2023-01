Carolien (46) 'opgeslokt’ door gigantisch sinkhole: ‘Ik had wel dood kunnen zijn’

Een paar dagen later is Boersma nog steeds ontdaan van alle gebeurtenissen. Ze vindt dat ze van geluk mag spreken dat ze nog leeft. ,,Het was al donker en gelukkig liep er iemand achter me toen het gebeurde. Ik voelde ineens letterlijk de grond onder mijn voeten verdwijnen. Ik zakte weg in de stoep. Het gebeurde binnen een paar seconden. Ik schrok me helemaal wezenloos. Alleen mijn hoofd stak een stukje boven de straat uit. Mijn hond stond gelukkig nog op de stoep.’’



Eenmaal in de grond probeerde Boersma zichzelf tevergeefs klem te zetten door haar voeten tegen de randen van het gat te duwen. ,,Maar dat lukte dus niet. De randen brokkelden steeds verder af. Ik kon ook niet staan want de grond leek wel drijfzand. Het was zo eng.’’ De man die achter haar liep, schoot direct te hulp. Hij greep haar arm en wist Boersma uit het gat te halen. ,,Ik ben hem heel dankbaar ’’, zegt Boersma. ,,Je moet er toch niet aan denken dat je dit overkomt en er niemand is om je te helpen.’’