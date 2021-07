Caroline van der Plas niet meer weg te denken uit Tweede Kamer: ‘Mensen zijn al dankbaar, terwijl ik nog niets heb bereikt’

Coronavirus LIVE | Thailand gaat vaccins mixen, Nederlan­ders spaarden recordbe­drag tijdens crisis

11:00 Er is ‘noodgedwongen’ wat af gespaard tijdens de coronacrisis. Met zo'n 52 miljard een recordbedrag en gemiddeld bijna 6500 euro per huishouden, rekende ING uit. De verwachting is dat die extra tegoeden weer worden uitgegeven nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Er zijn gisteren ruim 9300 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen, meldde het RIVM. Dat is minder dan de 10.000 van een dag eerder, maar nog steeds bijna acht keer zoveel als vorige week zondag. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.