Cd’s, dvd’s en gedrukte boeken zijn niet meer van deze tijd.

Auto schampt boom, gaat over de kop en belandt in weiland langs N271

25 april PLASMOLEN - Een automobilist is donderdagavond met zijn wagen tegen een boom gereden op de N271 in Plasmolen. De wagen raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, ging na het raken van de boom over de kop en kwam enkele meters in het weiland terecht.