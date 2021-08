CDA Gelderland na dode moeflons: Maak van Nationaal Park De Hoge Veluwe ‘wolvenvrije zone’

Veroorza­ker dodelijke aanrijding Pinkpop kan advocaat niet betalen, zaak uitgesteld

12:25 Het hoger beroep in de zaak over de fatale aanrijding na afloop van Pinkpop in 2018 is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Verdachte Danny S. kan zijn advocaat niet betalen. Die legde enkele dagen geleden de verdediging neer, bleek vandaag bij het gerechtshof in Den Bosch.