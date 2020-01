CDA-Kamerlid Jaco Geurts: ‘Uitspraak Frans Timmermans over demonstrerende boeren vind ik echt oliedom’

Het is een hectische periode voor Jaco Geurts. De stikstofcrisis die het land al zeven maanden in de greep houdt, trekt een zware wissel op de Voorthuizenaar die namens het CDA het woord voert over landbouw en natuur.



Is hij blij dat het kerstreces is en het werk in de Tweede Kamer even stilligt? Geurts trekt een bedenkelijk gezicht. ,,Ik heb wel wat last van afkickverschijnselen gehad, maar het is fijn om bij te tanken.’’



2019 was het jaar van de grootste boerendemonstraties in Nederland sinds decennia. De stikstofcrisis in combinatie met het plan van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot om de veestapel te halveren bleek voldoende om het jarenlang sluimerende ongenoegen onder agrariërs te laten exploderen.



Duizenden boeren met tractoren trokken op naar het Malieveld in Den Haag, de provinciehuizen en tal van andere plekken zoals het hoofdkantoor van FrieslandCampina in Amersfoort om van zich te laten horen.