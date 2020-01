CDA kritisch over publiceren boeren-bedrijfsgegevens

Boeren zijn hier boos over omdat straks iedereen kan zien hoeveel koeien er per boerderij zijn. Veel boeren vinden dat dit vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn en vinden het een aantasting van de privacy. Volgens het ministerie staat in de Meststoffenwet dat deze gegevens openbaar moeten worden.



Het Gelderse Tweede Kamerlid Jacco Geurts uit Voorthuizen heeft Kamervragen gesteld. Volgens het ministerie moeten de cijfers openbaar gemaakt worden omdat Europa de uitgedeelde rechten anders als staatssteun ziet. Geurts stelt in zijn vragen dat boeren de introductie absoluut niet hebben ervaren als een steunmaatregel. Hij vraagt of de minister eventueel met Europa wil overleggen over het niet publiceren van de gegevens.