Cel en werkstraf voor boer die snelwegblokkade A18 uitlokte: ‘Waarom was uw telefoon gewist?’

Appje

De vraag die tijdens de zitting centraal staat, is of het sturen van een appje gezien kan worden als uitlokking. Het Openbaar Ministerie is duidelijk. Ja, dat is het. Zeker als het blokkeren van een snelweg het resultaat is. ,,Een ernstig strafbaar feit waarbij anderen moedwillig in gevaar zijn gebracht. De snelweg werd in het donker geblokkeerd met afval, dat vervolgens bleef liggen toen de boeren vertrokken”, zegt de officier van justitie.



,,Het is dat de politie snel ter plaatse was, anders had het heel anders kunnen aflopen.”