Celstraf en rijontzegging geëist tegen Barnevelder die stopteken negeerde en er met politieauto vandoor ging

Op de vlucht na een stopteken reed een 26-jarige Barnevelder meerdere keren door rood, scheurde met 130 kilometer per uur door een 30 km-zone, dwong hij tegenliggers de berm in en botste hij op twee auto’s op een kruispunt in Veenendaal. Om er eenmaal aangehouden en geboeid opnieuw kortstondig vandoor te gaan met een politieauto.

Wegens joyriding, roekeloos rijgedrag, het doorrijden na aanrijdingen én het rijden met een geschorst rijbewijs eiste de officier van justitie donderdag vier maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk, en een jaar rijontzegging tegen de verdachte.

Verder moet de Barnevelder van de aanklager een oude voorwaardelijke celstraf van acht maanden gaan uitzitten. Hij zou niet hebben meegewerkt aan verplicht reclasseringstoezicht.

Twee tegenliggers de berm in gedrukt

Een agent in een onopvallende politiewagen gaf de verdachte vorig jaar op 1 augustus een stopteken, omdat de man in een Ford Ka 33 kilometer per uur te hard door de Dorpsstraat in Renswoude reed.

Op zijn vlucht dwong de Barnevelder bij een inhaalactie op de N224 twee tegenliggers de berm in, om vervolgens meerdere keren door rood licht te rijden op kruisingen in De Klomp. Ook reed hij 130 kilometer per uur waar slechts 30 was toegestaan op de Veenendaalseweg.

Uiteindelijk botste de man door zijn schuld op de kruising van de Grote Beer en de Stationsstraat in Veenendaal tegen twee andere auto’s. Een 9-jarige jongen in één van die auto’s raakte daarbij gewond door rondvliegend glas.

De achtervolgende agent en diverse getuigen zagen de Barnevelder te voet verder vluchten, maar de agent kon hem alsnog aanhouden en in de boeien slaan.

Verdachte kwam los en ging er in de politieauto vandoor

Terwijl de politieman in de struiken op zoek ging naar een voorwerp dat de verdachte daar zou hebben gedumpt, slaagde de Barnevelder erin zich in de politiewagen los te wurmen en er in de auto vandoor te gaan.

Hij reed daarbij over een laag plantsoenhek, waardoor niet alleen het hek beschadigd raakte, maar ook de politiewagen. De reparatiekosten van ruim 12.000 euro wil de politie op de man verhalen met een schadeclaim.

De verdachte werd later opnieuw aangehouden en zat drie dagen vast. Hij gaf toe wel in de Ford Ka te hebben gezeten, maar beweerde dat hij niet de bestuurder was geweest. De Barnevelder was donderdag niet bij de rechtszaak aanwezig. Hij zou in Marokko zitten en door corona-gerelateerde klachten niet terug kunnen komen, aldus zijn advocaat.

Het had veel ernstiger af kunnen lopen

Op basis van de verklaringen van de achtervolgende agent en getuigen stond voor de officier van justitie vast dat de man alleen in de Ford Ka had gezeten en dus de bestuurder was geweest. Hij rekende de verdachte vooral het roekeloos rijden zwaar aan.

Volgens een tegenligger was het ‘meer geluk dan wijsheid’ geweest dat hij nog op tijd naar de berm had kunnen uitwijken. ,,Het had veel ernstiger kunnen aflopen”, benadrukte de officier van justitie dat de man de levens van andere weggebruikers in de waagschaal had gelegd.

Quote Onbedoeld bracht hij zichzelf in nog grotere problemen Advocaat over zijn cliënt

Zijn advocaat vroeg om begrip voor zijn cliënt, omdat de man licht verstandelijk beperkt zou zijn. ,,Het enige wat hij wilde was gewoon wegkomen”, aldus de raadsman.

De Barnevelder zou niet hebben vertrouwd dat zijn achtervolger echt van de politie was. ,,Er was voor hem geen moment om helder na te denken”, meende de raadsman, en dat er zodoende een ‘sneeuwbaleffect’ was ontstaan. ,,Onbedoeld bracht hij zichzelf in nog grotere problemen.”

Advocaat wil vrijspraak

De advocaat vroeg vrijspraak voor joyriding in de Ford Ka, omdat niet duidelijk is hoe de man aan de auto is gekomen. Hij sloot niet uit dat de zoon van de eigenaar de auto had uitgeleend omdat zij met elkaar bevriend zouden zijn.

Quote Het zijn misschien geen grote stappen, maar hij maakt ze wel.

Ook pleitte hij tegen de tenuitvoerlegging van de oude voorwaardelijke celstraf. ,,Hij maakt wel degelijk stappen. Het zijn misschien geen grote stappen, maar hij maakt ze wel”, betwistte de raadsman dat de Barnevelder niet meewerkte met de reclassering.

De rechtbank doet 14 juli uitspraak.