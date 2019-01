Celstraf voor man die schot loste op schoolplein in Apeldoorn

Een voormalige drugsdealer uit Vaassen die op 1 augustus vorig jaar op klaarlichte dag op een schoolplein midden in een woonwijk in Apeldoorn een schot loste, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf.

De rechtbank legde hem een jaar cel op waarvan vier maanden voorwaardelijk voor de bedreiging plus reclasseringstoezicht en behandeling. Er is geen bewijs dat de man gericht schoot en dus is hij van poging moord en doodslag vrijgesproken.

De man had al sinds hij in 2015 stopte met de drugshandel een conflict met zijn voormalige drugsleveranciers, die geld van hem wilden. Ze zouden hem hebben beschoten, vernielingen hebben aangericht en zijn zwangere vriendin hebben bedreigd.

In plaats van naar de politie te stappen, schafte hij een vuurwapen aan. Die dag in augustus gingen zijn vriendin en schoonmoeder naar de woning van de familie van de man die hem lastig viel, om te praten. Al gauw sloeg de vlam in de pan en ontstond er op straat een vechtpartij. De Vaassenaar wist zich los te wurmen, pakte zijn doorgeladen pistool die hij al twee weken bij zich droeg en loste een schot. In de lucht, zei hij, om de anderen af te schrikken.

De rechtbank rekent hem aan dat hij niet eerder naar de politie is gestapt. “U hebt ervoor gekozen om eigen rechter te gaan spelen. Dat moet je niet doen. Afrekeningen in het circuit willen we niet”, aldus de rechtbank tegen de schutter bij het uitspreken van haar vonnis.

Buurtbewoners zijn zich door de schietpartij een ongeluk geschrokken. Kinderen op het schoolplein hebben niets gezien, maar een kind vond wel een patroon dat uit het pistool was gevallen.

,,Er had zomaar een verdwaalde kogel een kind kunnen treffen. Dat is gelukkig niet gebeurd, maar dat risico hebt u genomen. En dat is smerig. Dat rekenen we u aan”, aldus de rechtbank.