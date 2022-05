Chantal Slutter zat nooit bij de pakken neer

oorlog oekraïne LIVE | ‘Rusland plundert Marioepol’, Poetin wil export graan toestaan

Een leeg Russisch vrachtschip is zaterdag rond het middaguur in de havenstad Marioepol aangekomen om 2700 ton staal op te halen, meldt het Russische persbureau TASS. Verder heeft Rusland opnieuw een hypersonische raket getest. En Rusland is bereid mee te werken aan de “onvoorwaardelijke” export van graan uit Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

17:41