Chaos in Bennekom waar de ene na de andere auto in het water rijdt • Kitesurfer Jamie (17) haalt wereldhoogterecord

WATERPEIL IN ONZE RIVIEREN STIJGT | Het waterpeil in de Waal, Maas, de Rijn en de Linge is de afgelopen dagen flink gestegen, en stijgt naar verwachting nog door. De Linge trad vrijdagavond al buiten haar oevers. Volg alles over onze rivieren en het hoge water in ons liveblog.

ONDERNEMERS ZIJN ALLE FILES IN ARNHEM ZAT | Ondernemers zijn de files in Arnhem zat. Gebeurt er iets op de snelweg A50 bij Heteren, dan komen ze de bedrijventerreinen Het Broek en IJsseloord I niet meer af. Ze snakken naar een nieuwe brug, beter openbaar vervoer én doortrekken van de A15.

NURAY KANIK WERD DOOR HAAR FAMILIE UITGEHUWELIJKT | Kanik was zelf 15,5 jaar, toen ze werd ‘weggegeven’. ,,Ik werd gekoppeld aan een Turkse jongen uit Duitsland, die ik niets eens kende. Zijn familie kwam uit hetzelfde dorp als waar ik vandaan kom. Ineens zat zijn familie bij ons thuis op de bank.

BOOSHEID BIJ POLITIE OM OPTREDEN SIMONS EN ROETHOF BIJ OP1 | Binnen de nationale politie is veel boosheid en onbegrip over het ‘extreem eenzijdige’ beeld dat Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) en advocaat Gerald Roethof schetsen rond de inzet van het stroomstootwapen in Nederland. De twee schoven gisteravond aan bij actualiteitenprogramma OP1 naar aanleiding van een fatale arrestatie in de Verenigde Staten. ,,Het slaat nergens op dat de VS en Nederland zomaar met elkaar worden vergeleken.”

MEREL MEET HET GELUID OP EEN PADELBAAN | Plok, plok, plok. Bij de padelbaan in de wijk Holtenbroek in Zwolle staat geluidsexpert Merel Ursem bedenkelijk te kijken met een decibelmeter in haar hand. Is het geluid inderdaad zo hard?

ULFTENAAR JAMIE OVERBEEK (17) HAALT WERELDHOOGTERECORD KITESURFEN | De 17-jarige Jamie Overbeek uit Ulft heeft het wereldrecord kitesurfen verbeterd. Vrijdagmiddag sprong hij op het IJsselmeer bij Workum een hoogte van 35,3 meter. Het record was tot dat moment met 34,8 meter in handen van een andere Nederlander, Maarten Haeger.

HOVENIER HARRY WERD EEN SCHAKELTJE IN CRIMINEEL MILJOENBEDRIJF EN VERLOOR ALLES | Een Eindhovense drugsbende, een internationaal politieonderzoek, drugslaboratoria, vuurwapens en zware bedreigingen. Dat lijkt allemaal ver af te staan van het leven van een hovenier uit Neerkant. Toch kwamen al deze lijntjes op 25 januari 2021 samen op het erf van Harry (67).

ALS DE PRODUCTIE VAN EEN EITJE 14 CENT KOST, WAAROM BETALEN WE DAN HET DUBBELE?| Geen product in de supermarkt steeg in een jaar zo hard in prijs als het ei. Wat blijkt: de supermarkt is spekkoper. Maar ook de boer heeft financieel een uitzonderlijk goed jaar.

TEGENVALLER VOOR VITESSE: VIDOVIC ONTBREEKT IN DERBY TEGEN NEC | Phillip Cocu wordt op weg naar de Derby van Gelderland geconfronteerd met tegenslag. Gabriel Vidovic ontbreekt bij Vitesse voor de clash met NEC.

HENNIE VAN DER MOST GAAT, EIGENAAR MEGARESTAURANT DUIVEN KOMT | De naam ‘De Koperen Hoogte’ verdwijnt van de gevel van de iconische oude watertoren naast de A28 bij Zwolle. Vanaf maart wordt het Hotel & Restaurant Infinity. Eigenaar Michael Yang heeft nu al uitbreidingsplannen en wil het restaurant bovendien toegankelijker maken. ,,Wij kiezen voor een andere stijl”, zegt hij.

OVERLASTGEVERS AANGEHOUDEN IN VLIEGTUIG NAAR SEVILLA | Zes mensen zijn zaterdagochtend aangehouden door de Koninklijke Marechaussee in een stilstaand vliegtuig op Schiphol. Het vliegtuig stond op het punt te vertrekken naar de Spaanse stad Sevilla, maar de piloot weigerde de zes mee te nemen, omdat ze overlast veroorzaakten.

GEWONDEN BIJ BRUINKOOL-DEMONSTRATIE IN LÜTZERATH: OOK NEDERLANDSE DEMONSTRANTEN AANWEZIG | Bij de demonstratie tegen de bruinkoolwinning in Lützerath zijn drie activisten gewond geraakt, meldt een ANP-verslaggever ter plekke. Vermoedelijk komt dit door de confrontatie met de politie. De drie gewonden liggen in het veld, waar ze verzorging krijgen.

VLIEGEN, KREKELS EN SPRINKHANEN: DE GROOTSTE KWEKERIJ STAAT IN NEDERLAND | In Bergen op Zoom staat de grootste insectenkwekerij ter wereld. Vliegen, krekels en sprinkhanen hebben de toekomst, want ze zijn duurzamer dan vee, te vermalen als veevoer en te verwerken tot vleesvervanger voor de consument. ,,We beginnen pas net de voordelen van insecten te ontdekken.”

IN DE RACE VOOR DE MOOISTE POES BIJ KATTENSHOW FELIKAT IN ULFT | Op een toilettafel vol flesjes, borsteltjes en poeders staat een rijzige kat met halflang haar in alle rust de plichtplegingen van het baasje te ondergaan. In sporthal IJsselweide in Ulft wordt het dier klaargestoomd om voor een keurmeester te verschijnen. Het is voor het eerst dat kattenorganisatie Felikat een keuring en kattenshow in het oosten van het land houdt.

CHAOS IN BENNEKOM, WAAR DE ENE NA DE ANDERE AUTO IN HET WATER RIJDT | Chaos aan de Parklaan bij Bennekom, waar de ene na de andere auto (bijna) in het water rijdt. Vanwege de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg van Ede is het al sinds september 2020 niet meer mogelijk om daar de oprit van de snelweg naar Arnhem te nemen. Door gewenning of mogelijke verouderde navigatiesoftware belandden verschillende automobilisten in het water.

