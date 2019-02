Chaos is compleet in hoofdpijndossier Lelystad Airport, hoe nu verder?

Het ministerie is overspoeld met bezwaren. Vliegroutes worden in achterkamertjes verlegd. Provincies en gemeenten tuimelen over elkaar. Regeringspartij ChristenUnie komt plotseling met een nieuwe vliegroute over het IJsselmeer. En ondertussen houdt minister Van Nieuwenhuizen stug vol dat het vakantievliegveld er gewoon komt. Hoe nu verder?

Mijndert Ververs uit Hattem zei het donderdagmiddag aan het begin van de persconferentie in Den Haag met een vileine glimlach. In zijn ene hand hield hij het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport omhoog, in zijn andere de zienswijze van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). ,,Dat een plan van 31 pagina’s een reactie uitlokt van 217 pagina’s zegt alles”, vertelde de SATL-voorzitter er met genoegen bij. ,,Het plan is een rommeltje en zit vol fouten. Lelystad Airport mag niet open.”

Quote Het plan is een rommeltje en zit vol fouten. Lelystad Airport mag niet open Mijndert Ververs, voorzitter SATL

Hoewel een compleet boekwerk, was het slechts één van vele zienswijzen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de afgelopen zes weken bedolven onder ruim 9400 reacties op het vliegveldplan. ,,Dat is heel veel”, zegt Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en openbaar bestuur aan de Universiteit Twente. ,,Het heeft meer weg van een protestactie.”

Chaos

Terwijl de inspraakprocedure nog volop aan de gang was, werd er door het ministerie extra chaos gecreëerd. In een interview met de Volkskrant zei minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vorige week dat Lelystad Airport gewoon open gaat. ,,Dat is de opdracht waar ik voor sta.” Haar uitspraken zorgden voor verbazing en onbegrip. ,,Campagnetaal”, oordeelde D66-baas Rob Jetten.

Nog bonter maakte het ministerie het twee weken terug toen bekend werd dat een vertrekroute over de Noord-Veluwe is verlegd. Niet meer over Wezep, maar richting noorden. Die verschuiving was beklonken na geheim overleg met vier Veluwse gemeenten. De gemeenten die de vliegroute nu wel boven hun hoofd krijgen wisten van niks. Gevolg? Kampen boos, Hattem boos, Zwolle boos.

Volledig scherm De start- en landingsbaan van Lelystad Airport is klaar voor gebruik. © Freddy Schinkel

IJsselmeerroute

Regeringspartij ChristenUnie deed ook een duit in het zakje. Zaterdag kwam Kamerlid Eppo Bruins uit Ermelo in deze krant met een nieuwe vliegroute op de proppen. Niet meer over de Veluwe, maar over het IJsselmeer. Hij wil dat de minister zijn plan serieus neemt. ,,Ik ben ervan overtuigd dat mijn oplossing werkt.” Zijn proefballonnetje maakt de chaos er niet minder om.

Ondertussen vormen de overheden in Oost-Nederland één front tegen de opening van Lelystad Airport. Overijssel en Gelderland, tientallen oostelijke gemeenten: allemaal zijn ze tegen de opening van de vakantieluchthaven met laagvliegroutes. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover het ministerie en buurprovincie Flevoland, die juist willen dat het vliegveld in 2020 opengaat.

,,Het oogt niet fraai dat verschillende overheden elkaar zo publiekelijk bestrijden”, zegt bestuurskundige Marcel Boogers. ,,Dit had je kunnen voorkomen met een overlegstructuur waarin alle betrokken overheden aan tafel zitten en de belangen samen afwegen.”

Verkiezingen

Het tumult van de afgelopen weken moet ook gezien worden in het licht van de naderende Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Actiegroepen zoals Red de Veluwe gaan zelfs zo ver dat zij een tienduizenden euro’s kostende reclamecampagne starten waarin ze mensen oproepen vooral op partijen te stemmen die tégen Lelystad Airport zijn. Op die manier hopen ze het huidige kabinet via de stembus aan een forse minderheid in de Eerste Kamer te helpen. ,,Dan ziet de wereld er veel zonniger uit en kunnen de vliegveldplannen worden tegengehouden”, aldus voorzitter Robert Tieskens van Red de Veluwe.

De vraag is hoe het nu verder moet. SATL-voorzitter Ververs hoopt dat politiek Den Haag ‘eindelijk wakker wordt’ en serieus naar alle bezwaren kijkt. ,,Ik kan me niet voorstellen, moreel gezien, dat de minister alle bezwaren zomaar naast zich neerlegt en Lelystad Airport tóch doordrukt. Daarmee zou ze heel Oost-Nederland schofferen.”

Volledig scherm Mijndert Ververs, voorman van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) voorafgaand aan de persconferentie in Den Haag. © Paolo Laconi

Rechtszaak

Toch is dat zeker geen uitgemaakte zaak, stelt ook hoogleraar Boogers. ,,Als het merendeel van de zienswijzen tegen de opening van Lelystad Airport pleit, wil dat nog niet zeggen dat de minister die mening moet overnemen. Maar als ze de bezwaren naast zich neerlegt, moet ze dat wél goed beargumenteren en uitleggen hoe ze alle belangen heeft meegewogen in haar besluit. Doet ze dat niet, dan gaat ze nat bij een rechtszaak.” In mei komt Van Nieuwenhuizen met haar reactie op alle inzendingen.

Quote Als ze de bezwaren naast zich neerlegt, moet ze dat wél goed beargumen­te­ren en uitleggen hoe ze alle belangen heeft meegewogen in haar besluit. Doet ze dat niet, dan gaat ze nat bij een rechtszaak. Marcel Boogers, bestuurskundige

Ook vanuit Brussel dreigen er donkere wolken. Recent stuurde Van Nieuwenhuizen de aangepaste ‘verkeersverdelingsregel’ opnieuw in. Eerder keurde de Europese Commissie deze maatregel, die is bedoeld om vakantievluchten van Schiphol over te plaatsen naar Lelystad, al twee keer af omdat het airlines discrimineert. In de laatste versie geeft de minister ook ruimte op Lelystad aan vliegmaatschappijen die niet afkomstig zijn van Schiphol. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief drie van de vier regeringspartijen, is daar resoluut tegen. De polderluchthaven moet uitsluitend als overloop van Schiphol dienen, vinden zij.

Confrontatie

En dus koerst Van Nieuwenhuizen af op een confrontatie met de Tweede Kamer. Die besluit uiteindelijk of Lelystad Airport er wel of niet komt. En als partijen woord houden lijkt snelle opening van het vakantievliegveld onwaarschijnlijk. Ook regeringspartijen ChristenUnie, D66 en CDA willen immers geen autonome groei op Lelystad.