Chaos op A1 door boze boeren, politie dreigt met boetes: gigantische vertraging

Ook de afritten bij Holten/Lochem en Holten/Markelo zitten dicht. Er is inmiddels een file ontstaan in de richting van Twente naar Deventer. De ANWB spreekt inmiddels van een verkeersinfarct en meldt rond de klok van vier 100 minuten vertraging. Ook op andere plaatsen in Twente wordt gedemonstreerd.

Politieagenten zijn op de snelweg in overleg met de tientallen boeren. ,,We zijn in gesprek en blijven in gesprek met de boeren’’, zegt politiewoordvoerder Anne Coenen. ,,Waar mogelijk gaan we bekeuren.’’”

Het lijkt op een plotselinge actie, een van de vele acties die boeren vandaag overal in het land houden uit onvrede met het beleid van minister van landbouw Carola Schouten. Die heeft bepaald dat boeren andere voeding moeten geven aan hun koeien, om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren zijn het daar niet mee eens: ze vinden dit slecht voor de gezondheid van koeien en voelen zich gediscrimineerd.

Volledig scherm De boeren blokkeren de snelweg A1 bij Holten en houden twee rijstroken en afritten dicht. © Jan Willem Klein Horstman/News United

„Een boer voert niet voor niets zoveel eiwit”, legt Derk Jan Lansink uit. Hij voert vanuit Twente de strijd aan, zoals hij zelf zegt. „Een koe heeft dat nodig om de spiermassa op peil te houden. Het is een topatleet, en zonder die eiwitten kan ze die topprestaties niet leveren. Als we gaan minderen, gaat dat lichaam tekorten ontwikkelen en dat ga je terugzien in de gezondheid van het dier of het kalf of in de kwaliteit van melk. Ze worden zwakker, omdat ze een onderdeel van hun dieet missen.”

Hengelo en Almelo

Eerder vandaag kondigden Twentse boeren al aan aangifte te zullen doen tegen de minister. Dit deden zij vanmiddag onder meer in Hengelo en in Almelo. In een lange stoet trokken de trekkers door de binnensteden. Specifiek wordt er aangifte gedaan van twee zaken. Dierenmishandeling, omdat een rantsoen zoals de minister voorstelt niet toereikend is en daarmee dieren verwaarloosd worden. En discriminatie, omdat de sector weggezet wordt als dé vervuilende sector.

Volledig scherm De politie houdt de actievoerende boeren nauwlettend in de gaten. © News United / Yorben de Lange

Volledig scherm De tractoren verzamelden zich vanmiddag in de binnenstad van Hengelo © FDF Overijssel

Volledig scherm De tractoren hebben zich ook bij het politiebureau in Almelo verzameld. © News United / Alwin Winkel