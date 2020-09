Chaos regeert rond mondkapjesplicht: ‘Uiteindelijk komt-ie er wel, ook hier in het Oosten’

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is net als veel van zijn collega’s in Oost-Nederland tegenstander van de verplichting van mondkapjes in winkels en openbare gebouwen. Toch was het Bruls die afgelopen vrijdag plots met een suggestie kwam om plastic gezichtsschermen te verplichten voor werknemers in de horeca.

De woorden van de Nijmeegse burgemeester op vrijdag zorgden ervoor dat de schermen massaal werden besteld. Maar Bruls kreeg er de handen niet voor op elkaar bij andere burgemeesters. De bestelde schermen mogen voorlopig in de doos blijven. Bruls stel wel dat er nog extra onderzoek komt en dat het idee om de schermen ‘nog niet weg is’.

Weinig duidelijkheid

Zo is de discussie rond mondmaskers of -kapjes helemaal terug nu de besmettingen flink oplopen. In de afgelopen week werden alleen al in het verspreidingsgebied van deze krant 1499 besmettingen gemeld, flink meer dan de 955 van een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten verdubbelde naar 19 patiënten en het RIVM meldde over afgelopen week zeven sterfgevallen in onze regio. Drie coronadoden werden in Berg en Dal gemeld.

Omdat de besmettingen in de Randstad nog veel harder oplopen, werd gisteren werd een mondmaskeradvies van kracht in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

Winkels en instellingen mogen in die steden mensen zonder mondkapje weigeren. Maar Hema, Jumbo, Albert Heijn lieten gisteren weten óók mensen zonder mondkapjes toe te laten. Tegelijkertijd adviseert bouwmarkt Hornbach, met onder meer een grote vestiging in Duiven, klanten om juist wél een mondkapje te dragen.

De verwarring is kortom groot. Branchevereniging InRetail zegt op haar beurt daarom: er moet een verplichting voor mondkapjes in winkels komen. ,,Dan heb je duidelijkheid. In het buitenland werkt het ook’’, zegt directeur Jan Meerman.

Geen faceshields

Minister Hugo de Jonge verklaarde gisteren echter een nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT) af te wachten voor hij nieuwe maatregelen rondom mondkapjes neemt. Duidelijk is wél dat de deur naar een mondkapjesplicht voor heel Nederland voor het eerst echt open staat. Dat is opvallend omdat het RIVM altijd gezegd dat mondkapjes amper bescherming zouden bieden tegen het virus en dus niet nodig zijn. Dat geldt overigens ook voor de plastic maskers voor de horeca. Waar Bruls stelt dat deze schermen niet alleen gebruiksvriendelijker maar ook effectiever zijn dan reguliere mondkapjes, is het RIVM op deze schermen juist kritisch. Een woordvoerder van het instituut laat weten dat de maskers, die in het openbaar vervoer ook niet zijn toegestaan, hoogstens als vervanging kunnen dienen voor de zelfgemaakte mondkapjes. ,,En niet meer dan dat.’’