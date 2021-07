Chauffeur gestoken door bij; vrachtwagen crasht in sloot

Nadat een bij de chauffeur stak, belandde deze met vrachtwagen en al in de sloot. Het voertuig raakte hierbij flink beschadigd. De chauffeur kwam er goed van af en heeft bij het ongeval geen verwondingen opgelopen. De bestuurder werd wel nog even gecontroleerd door ambulancepersoneel.

De beschadigde vrachtwagen moest door een berger uit de sloot worden gesleept. In verband met het ongeval is een rijstrook van de A6 tijdelijk afgesloten. Door het ongeval lopen de vertragingen in de omgeving op. Zo is er inmiddels een file van meer dan 45 minuten bij de afrit naar Urk op de A6. Het verkeer richting Emmeloord kan beter omrijden via de A1/A28 en de N350 via Amersfoort.