Chauffeur Jos werd twee keer het slachtoffer van een aanslag op zijn truck

VRIEZENVEEN/DOESBURG - Chauffeur Jos Lambregts ontsnapte tot twee keer toe aan de dood bij aanslagen op zijn truck. Wel raakte hij zwaargewond. Na een jaar revalideren kan hij de kliniek verlaten. Zijn lichaam is getekend door het vuur. Hij is het slachtoffer van meedogenloze concurrentie om kledingtransporten uit Italië.

Bijna is het zover. De vrachtwagenchauffeur die ternauwernood aan de dood ontkwam toen zijn vrachtwagen in brand werd gestoken, mag naar huis. Terug naar Vriezenveen waar zijn vriendin hem zal verwelkomen in hun nieuwe appartement. Dat hij het kan navertellen is een wonder.

Als Jos Lambregts straks de kliniek in Rotterdam kan verlaten is het haast precies een jaar na de aanslag die hem erin bracht.

68 procent verbrand

De 47-jarige wist de afgelopen jaren tot twee keer toe het vege lijf te redden uit een verzengende vlammenzee. De eerste keer kwam hij met de schrik vrij, de tweede keer raakte hij voor 68 procent verbrand terwijl hij zich in paniek bevrijdde uit de cabine waarin hij lag te slapen.

Beide keren was er naar zijn stellige overtuiging sprake van een aanslag, gepleegd uit rancune en afgunst om transporten van kleding van Italië naar Nederland. Een concurrent in die branche is inmiddels opgepakt als opdrachtgever van de tweede brandstichting, in de nacht van 19 op 20 augustus vorig jaar in Doesburg.

Poging moord

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat bij de uitvoering van dat misdrijf drie mannen betrokken waren. Twee van hen deden tegen betaling het vuile werk. De derde ronselde hen. Het strafproces tegen het drietal die verdacht worden van poging tot moord, is begonnen en wordt eind augustus voortgezet. Het strafrechtelijk onderzoek tegen de opdrachtgever loopt. Alle betrokken zitten in voorarrest.

In Rotterdam waar hij revalideert, vertelt Lambregts voor het eerst uitgebreid het complete, onvoorstelbare verhaal. De rijder zegt dat hij geen haat voelt of wraak koestert, maar wel wil dat de daders hun verdiende straf krijgen. Hij beseft dat hij al zijn energie nodig heeft voor het verdere herstel en wil daarom geen negatieve gevoelens toelaten. „Bovendien is dat mijn karakter. Ik ben positief”, zegt hij.

Coma

Lambregts raakte bij de laatste brand in een coma die zeven weken duurde. Hij balanceerde op het randje van leven en dood. Toen hij bij kennis kwam, vond hij zich terug in het Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Niet alleen zijn huid, maar ook spieren en zenuwen waren deels verwoest door de hitte.

Naast hem zat zijn zusje en hij wilde haar van alles vertellen, maar kon geen woord uitbrengen. Pas na enkele weken kon hij weer praten. In stilte nam hij zich heilig voor dat hij deze plek lopend zou verlaten. Inmiddels, na bijna een jaar revalideren, is hij zover dat hij de eerste tientallen meters zelfstandig, maar met een rollator kan afleggen. „18 augustus kom ik thuis.”

