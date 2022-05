Chauffeur overleden bij botsing tussen vrachtwagens op N260 bij Gilze

MET VIDEO Man zwaarge­wond bij steekpar­tij in Tielse flat; agenten pakken verdachte

Een man is maandagnacht neergestoken in Tiel. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De steekpartij vond rond 02.35 uur plaats op de tweede etage van een flatgebouw aan de Liendenlaan.

8:35