Chauffeur rouwwagen schrijft frustratie van zich af: Wat bezielt jullie om te gaan toeteren?

Margaretha verwerkt veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk in zijn post. ,,Wat bezielt jullie om als een stel malloten te gaan toeteren achter een rouwauto? Heb je dan niet het fatsoen van je ouders meegekregen om gewoon een klein omweggetje te maken zodat de familie zich in alle rust kan voorbereiden op het vertrek van hun dierbare?”

Heel vervelend vindt de rouwwagenchauffeur ook de nieuwsgierigheid van mensen. ,,Maar wij kunnen, willen én gaan niet vertellen wie er is overleden uit privacyoogpunt. Als je zo’n goede band had met de overledene, dan was je al op de hoogte geweest. Dus doe ons een plezier als je ons de straat in ziet komen rijden: laat je hondje gewoon lekker liggen in zijn mandje en dwing dat arme beest niet nog een keer mee naar buiten te gaan om uit te zoeken bij wie wij naar binnengaan.’’